Prinz William (39) ist weiterhin solo unterwegs! Vergangene Woche stand für den britischen Thronfolger ein besonders emotionaler Termin an: die Enthüllung der Statue zu Ehren seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36). Seine Frau Herzogin Kate (39) hat ihn dabei nicht begleitet. Am heutigen Montag sollten die zwei aber wieder im Doppelpack auftreten. Leider wurde daraus nichts, denn: Kate musste sich kurzfristig in Quarantäne begeben.

Das Paar sollte heute eigentlich den 73. Geburtstag des National Health Service – kurz NHS – feiern. Ein Sprecher des Palasts erklärte nun: "Vergangene Woche kam die Herzogin mit jemandem in Kontakt, der anschließend positiv auf Corona getestet wurde." Sie habe zwar keinerlei Symptome und auch den vollen Impfschutz, aber habe sich gemäß der vorgeschriebenen Richtlinien in häusliche Isolation begeben. William wird die Feier und die anschließende Teeparty im Buckingham Palace also allein besuchen.

Wann und wo es zu dem besagten Kontakt kam, ist nicht bekannt. Am vergangenen Dienstag hatte die dreifache Mutter das Fußball-EM-Spiel England vs. Deutschland im Wembley-Stadion verfolgt. Am Freitag saß sie dann in Wimbledon, um sich ein Tennisspiel anzuschauen. Nun stehen ihr zehn Tage Quarantäne bevor.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im April 2021

Getty Images Herzogin Kate im Mai 2021

Getty Images Prinz William, Prinz George und Herzogin Kate beim EM-Spiel

