Die Teilnahme von Hanna Annika an Ex on the Beach hat alte Wunden aufgerissen. Als sie in der Flirt-Villa ankam, war sie fest überzeugt: Ihr Ex-Verlobter Till Adam kann sie nicht noch einmal um den Finger wickeln. Zurück in Deutschland gaben sie ihrer Liebe aber trotzdem noch eine Chance. Leider ist auch dieser Versuch gescheitert. Im Netz packte sie zuletzt unschöne Details über die gemeinsame Zeit mit Till aus. Promiflash verriet sie nun, wie es ihr mit der Situation geht.

"Mir geht es gut so, wie es ist, und ich genieße die Zeit mit meinen Liebsten", stellte Hanna gegenüber Promiflash klar. Zu denen gehört Till aber definitiv nicht mehr. Ein Paar-Comeback sei für sie ausgeschlossen. "Ich möchte keinen Kontakt mehr zu diesem Menschen haben, ich habe ihn überall blockiert", stellte die Lehramtsstudentin klar. Sie hat offenbar einen endgültigen Schlussstrich gezogen.

Till selbst hatte behauptet, dass sie sich getrennt haben, weil Hanna versucht habe, "ihn einzusperren". Sie erklärte jetzt: "Ich habe ihn nicht eingeschränkt. Aber es gibt einfach gewisse Grenzen, die innerhalb einer Beziehung nicht überschritten werden sollten." Sie hätten aufgrund ihrer Vorgeschichte Regeln aufgestellt, an die sich der Love Island-Womanizer nicht gehalten habe.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Hanna Annika und Till Adam, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Hanna Annika, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Till Adam und Hanna Annika bei "Ex on the Beach"

