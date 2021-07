Hiermit verwirrt Kourtney Kardashian (42) aktuell ihre Fans! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit sorgte vor allem durch ihre Beziehung mit Travis Barker (45) in den vergangenen Monaten für Wirbel. Anfang des Jahres machten die Reality-TV-Darstellerin und der Schlagzeuger ihr neues Liebesglück öffentlich – und zeigten der Welt seitdem besonders häufig, wie sehr sie ineinander vernarrt sind. Nicht selten bekamen Fans etwa Fotos von heißen Knutsch-Sessions der beiden zu Gesicht. Doch wollen sie jetzt etwa schon den nächsten Schritt gehen?

Dass Kourt und Travis gerne in Freizeitparks gehen, dürfte ihren Fans mittlerweile schon längst bekannt sein. Doch bei ihrem letzten Besuch im Disneyland trug Kourtney nun ein eher ungewöhnliches Accessoire: Sie hatte Mickey-Mouse-Ohren im Braut-Style auf. Mit den Ohren samt einem weißen Schleier lief sie so offenbar durch den Vergnügungspark – für Fans wohl ein klares Anzeichen für eine Verlobung!

Auf Instagram postete die Influencerin Amanda Hirsch den Schnappschuss von Kourtney mit zwei Fans – und den Mickey-Ohren. In den Kommentaren zum Beitrag spekulierte ein User: "Kein Disney-Fan trägt die Hochzeitsohren – es sei denn, es gibt einen Grund dafür." Ein anderer vermutete hingegen: "Wahrscheinlich hat sie sich die Ohren einfach von ihrem Fangirl geliehen, weil sie es lustig fand." Die Bekanntheiten selbst äußerten sich bisher noch nicht zu den Verlobungsgerüchten. Doch nachdem Kourtney ihrem Travis beispielsweise schon ein Liebestattoo verpasst hatte, wäre die Vermutung wohl nicht weit hergeholt.

MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker, 2021

Instagram / notskinnybutnotfat Kourtney Kardashian, 2021

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2021

