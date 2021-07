Zieht Katie Price (43) jetzt Konsequenzen? Die TV-Bekanntheit hat insgesamt fünf Kinder, von denen eines stets besonders viel Aufmerksamkeit braucht: Harvey (19). Ihr ältester Sohn leidet schon seit seiner Geburt an mehreren Krankheiten: Er kam teilweise blind auf die Welt und mit dem Prader-Willi-Syndrom, das mit einer Esssucht einhergeht. Außerdem hat er eine Autismus-Spektrum-Störung und reagiert deshalb in Stresssituationen teilweise ziemlich impulsiv. Wie Katie jetzt gesteht, hat Harvey vor wenigen Tagen sogar die Wände eingeschlagen!

"Wenn er loslegt, passiert genau das", erklärte die 43-Jährige in ihrem neuesten YouTube-Video. Dabei zeigte sie das Ausmaß der Verwüstung im Haus ihres Sohnes, welches sich in Katies direkter Nachbarschaft befindet. Teilweise sind die Löcher in den Wänden dabei so tief, dass sogar die Rohrleitungen dahinter zu sehen sind. Laut Katie raste der 19-Jährige vor allem dann regelmäßig aus, wenn sie ihn allein lasse. "Die Leute verstehen nicht, wie hart die Arbeit mit Harv ist, wenn er frustriert ist", gab sie ehrlich zu.

Deshalb wolle sich die Britin jetzt um eine Alternative für ihren Sohn kümmern. "Ich muss eine Lösung finden", meinte sie bestimmt. Offenbar hat sie auch schon eine Idee, wie sie weiter vorgehen will. "Ich muss jemanden finden, der eine Art Sommerhaus im Freien bauen kann, und ich muss alle Wände darin auspolstern", berichtete sie.

