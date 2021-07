Diese Stars standen auf der Gästeliste! Am 30. Juni hat Claudelle Deckert (47) ihrem Partner Peter Olsson in Kopenhagen standesamtlich das Jawort gegeben. Bei der Trauung waren die Unter uns-Darstellerin und der PR-Manager nur zu zweit – auf eine große Party verzichtete das Paar aber nicht: Am Montag fand eine zweite Hochzeitsfeier mit rund 60 Leuten am Tegernsee in Bayern statt. Dazu gesellte sich auch der ein oder andere prominente Gast.

Wie Bild berichtet, gehörten unter anderem Thomas Anders (58) und seine Frau Claudia zur Hochzeitsgesellschaft. Barbara Meier (34) und ihr Mann Klemens waren ebenfalls mit von der Partie – auf einem Foto posieren sie zusammen mit der Profi-Tennisspielerin Sabine Lisicki (31). Darüber hinaus zählten aber auch die Schauspielerin Mimi Fiedler (45) und ihr Ehemann Otto Steiner (58) sowie Annemarie (43) und Wayne Carpendale (44) zu den geladenen Gästen.

Für Claudelle war der Tag offenbar rundum gelungen. "Könnt ihr erahnen, wie glücklich ich bin? Ich bin eine frischgebackene, superglückliche Ehefrau", schrieb sie zu einem Hochzeitsschnappschuss auf Instagram. Die große Feier am Tegernsee sei für sie ein Feuerwerk an Emotionen gewesen.

Anzeige

Instagram / thomasanders_official Thomas Anders und seine Frau Claudia im Juli 2021 in Bayern

Anzeige

Instagram / sabinelisicki Sabine Lisicki im Juli 2021 am Tegernsee in Bayern

Anzeige

Instagram / claudelle.loves Claudelle Deckert, "Unter uns"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de