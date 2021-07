Ob Taylor Swift (31) da eifersüchtig wird? Die Sängerin hat nach etlichen Beziehungen mit Promimännern in Joe Alwyn (30) endlich ihren Mr. Right gefunden. Seit ein paar Jahren gehen die Turteltauben schon gemeinsam durchs Leben. Zuletzt gab es auch immer wieder Gerüchte, dass sich die zwei demnächst verloben wollen. Doch steht die Bilderbuch-Beziehung nun auf der Kippe? Es gibt Fotos, die Joe beim Kuss mit einer anderen Frau zeigen.

Tatsächlich hat die "You Belong With Me"-Interpretin aber keinen Grund zur Sorge. Ihr Liebster ist schließlich Schauspieler und knutschte nur für seinen neuen Film "Conversations with Friends" mit seiner Kollegin fremd. Der Streifen basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sally Rooney. Joe schlüpft dafür in die Rolle von Nick, der eine Affäre mit Frances – gespielt von Alison Oliver – hat. Taylor muss sich also wohl noch auf deutlich pikantere Szenen gefasst machen.

Die Musikerin hält die Liebe zu Joe eher aus der Öffentlichkeit heraus. Obwohl sie bis über beide Ohren verliebt sind und fleißig Zukunftspläne schmieden sollen, sind gemeinsame Auftritte auf Events eine echte Seltenheit. Auch auf Social Media gewährt Taylor ihren Fans kaum Einblick in ihr Leben mit Joe.

Mark D / MEGA Joe Alwyn und Alison Oliver bei gemeinsamen Dreharbeiten

Mark D / MEGA Joe Alwyn am Set von "Conversations with Friends"

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn

