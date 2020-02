Taylor Swift (30) liefert ihren Fans einen megaseltenen Anblick! Seit bald vier Jahren ist die Sängerin glücklich an den Schauspieler Joe Alwyn (28) vergeben. Ihre Liebe hält das Paar allerdings erfolgreich aus der Öffentlichkeit heraus. Nur wenige Fotos existieren von den beiden, und auch auf Events treten sie nicht zusammen auf. Umso mehr gehen nun Bilder viral, auf denen sich die beiden küssen!

Taylor und Joe kamen überraschend vor einigen Tagen gemeinsam zu dem jährlichen Musikpreis NME Awards in London. Während der Verleihung sorgten sie für einen zuckersüßen Moment, wie ein Video auf Twitter zeigt: Taylor zieht ihren Freund zärtlich aber bestimmt an sich heran und drückt ihm einen Kuss auf die Lippen. Doch nicht nur wegen ihres Liebesglücks stand sie an dem Abend im Mittelpunkt: Sie setzte sich auch in der Kategorie "Beste Solo-Künstlerin der Welt" als Gewinnerin durch.

Besonders intime Einblicke in ihre Beziehung gibt Taylor auch in ihrer Dokumentation Miss Americana, in der sie unter anderem offenbart, wieso sie sich in den 28-Jährigen verliebt hatte: "Wegen Joes wundervoller, normaler, ausbalancierter Lebensweise", verrät die Blondine. In der Doku gibt es auch einige Turtel-Szenen zu sehen.

Jen Lowery / MEGA Musikerin Taylor Swift

MEGA Taylor Swift und Joe Alwyn im Dezember 2018 in New York City

MEGA Taylor Swift, Sängerin

