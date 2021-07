Boyband-Alarm bei Unter uns! In den vergangenen Monaten wurde es bei der RTL-Serie immer wieder ziemlich musikalisch. In Utes (Isabell Hertel, 47) Serienrestaurant, dem Schiller, und am "Beach" der Südstadt traten viele bekannte Musiker und Bands auf und begeisterten nicht nur die Fans innerhalb des Serienuniversums, sondern auch die Zuschauer vor den Fernsehern. In dieser Woche hat sich wieder einmal hoher Besuch angekündigt: Marc Terenzi (43) und Jay Khan (39) haben mit ihrer neuen Boyband Team 5ünf einen Auftritt in der Schillerallee.

Am kommenden Freitag ist der große Moment gekommen und die Jungs rocken die TV-Kneipe. Der Gig sorgt dort im Vorfeld aber nicht nur für große Begeisterung – vor allem die Herren der Schöpfung sind etwas genervt: Ute und Corinna (Nina Weisz) werden in ihre Jugend zurückversetzt und kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Für ihre Partner ist das eine echte Tortur. Sänger Marc ist auch nicht erst beim Auftritt am Freitag in der Serie zu sehen, sondern schon ein paar Folgen früher – in einer kleinen Gastrolle. "Ich liebe Schauspielern. Ich mag es, vor der Kamera zu stehen und ich denke, in Zukunft werde ich noch mehr machen", betont er im RTL-Interview.

Auch Kollegin Isabell ist von Sarah Connors (41) Ex total begeistert: "Der Marc stellt sich super an. Ich finde, der kommt irgendwo rein und man merkt direkt, der ist gut drauf, der hat gute Laune", lobt sie ihn. Der 43-Jährige habe einen super Job gemacht und dadurch angeblich für gute Stimmung am Set gesorgt.

© Anna Boshnakova Team 5ünf

TVNow/ Stefan Behrens Eine "Unter uns"-Szene

TVNow/ Stefan Behrens Marc Terenzi und Jens Hajek bei "Unter uns"

