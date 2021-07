Gwen Stefani (51) lässt ihre Fans an ihrem großen Tag teilhaben! Am 3. Juli gab die Sängerin ihrem Verlobten Blake Shelton (45) das Jawort. Gefeiert wurde auf der Ranch des Countrystars in Oklahoma. Im Netz teilte die einstige No Doubt-Frontrau bereits einige Eindrücke von ihrer Hochzeit. Jetzt gibt es Nachschub: Auf einem neuen Bild posiert sie gemeinsam mit ihrem frischgebackenen Ehemann und ihren drei Söhnen, die aus ihrer Ehe mit Gavin Rossdale (55) stammen.

Dass die "Hollaback Girl"-Interpretin ihren Nachwuchs auf Social Media zeigt, ist eine absolute Rarität. Dieses Foto wollte Gwen ihren Instagram-Followern aber offenbar nicht vorenthalten. Neben dem Brautpaar strahlen auch Kingston (15), Apollo Bowie Flynn (7) und Zuma Nesta Rock (12) zufrieden in die Kamera. Die Jungs scheinen sich für das Glück ihrer Mutter wirklich sehr zu freuen.

Ein Insider plauderte vorab bereits aus, dass die drei Kids eine besondere Rolle am Tag der Hochzeit spielen sollen. "Sie können es kaum erwarten, an Gwens Seite zu stehen", betonte die Quelle gegenüber People. Welche Aufgabe Kingston, Apollo und Zuma genau hatten, verriet Gwen bisher nicht. Dass ihre Söhne einen tollen Tag hatten, zeigt das Bild aber allemal.

