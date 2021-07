Julia Jasmin Rühle (33) hat ihren Fans einen riesigen Schrecken eingejagt! Am heutigen Donnerstagmorgen wurde bekannt, dass die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin am Mittwochabend einen Autounfall hatte. Ihr Porsche soll sich auf der Autobahn mehrmals überschlagen haben und in die Leitplanke gekracht sein. Im Netz senden zahlreiche Freunde und Fans Genesungswünsche – auch Julias Ex meldete sich nun zu Wort.

In seiner Instagram-Story teilte René Marschke jetzt ein gemeinsames Bild, das während der Beziehung mit dem Serienstar entstanden sein muss. Liebevoll umarmen sich die zwei, während er ihr einen Kuss auf den Kopf gibt. "Halte durch, Engelhaar", kommentierte er das Foto. Damit wird noch einmal deutlich: Julia wurde bei dem Horror-Crash schwer verletzt und wird nun in einem Krankenhaus behandelt. Ob ihr Zustand schon stabil ist, ist bisher nicht bekannt.

Zwar sind René und die Influencerin schon seit Anfang des Jahres nicht mehr zusammen, dennoch stehen sie noch immer in Kontakt. Im Promiflash-Interview betonte die BTN-Bekanntheit damals: "Uns war es wichtig, in Freundschaft auseinanderzugehen."

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle im Februar 2021

privat René Marschke und die ehemalige "Berlin – Tag & Nacht"-Darstellerin Julia Jasmin Rühle

Instagram / followjuliajasmin Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Julia Jasmin Rühle

