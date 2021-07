Tom Holland (25) und Zendaya (24) bringen die Gerüchteküche weiterhin ordentlich zum Brodeln! Zahlreiche Fans vermuten schon seit Langem, dass die "Spider-Man: Far From Home"-Darsteller mehr als nur Freunde sind: Zuletzt wurden die beiden dann sogar von Paparazzi in einem Auto abgelichtet – und auf diesen Schnappschüssen tauschen die Schauspieler leidenschaftliche Küsse aus. Doch damit nicht genug: Tom und Zendaya wurden bei einem romantischen Date erwischt!

Auf neuen Fotos, die jetzt TMZ vorliegen, genießen die beiden Hollywood-Stars spätabends ein gemeinsames Dinner in einem thailändischen Restaurant in Los Angeles: Laut Augenzeugen seien Tom und Zendaya einzeln nacheinander in der Lokalität erschienen, hätten dann jedoch gemeinsam an einem ruhigen Tisch Platz genommen.

In der Vergangenheit haben sowohl Tom als auch Zendaya die Gerüchte um eine mögliche Liebelei allerdings stets dementiert – zu den aktuellen Schnappschüssen haben die Leinwandhelden hingegen noch kein Statement abgegeben. Es bleibt also abzuwarten, ob und wann die beiden öffentlich darüber sprechen, in welcher Beziehung sie tatsächlich zueinanderstehen...

Getty Images Tom Holland bei der "Onward"-Premiere in London im Februar 2020

Getty Images Tom Holland und Zendaya Coleman, Schauspieler

Getty Images Zendaya bei den Oscars, 2021

