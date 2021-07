Erneutes Liebes-Aus bei den beiden Reality-TV-Bekanntheiten Ennesto Monté (46) und Danni Büchner (43)! Erst vor wenigen Tagen gaben die TV-Auswanderin und der einstige Promis unter Palmen-Teilnehmer bekannt, dass sie nach einigen Wochen Trennung wieder zusammengefunden haben. Danni zeigte sich dabei sehr zuversichtlich und glaubte, dass jetzt alles gut wird. Doch ein Happy End sollte es wieder nicht geben, da die beiden nun schon wieder getrennte Wege gehen – laut Ennesto ist dieses Liebes-Aus nun endgültig.

Auf heiterem Himmel verkündete der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat, er wolle nichts mehr mit der Witwe von Jens Büchner (✝49) zu tun haben. Diese habe sich nämlich mit Ennestos anderer Ex Vanja Rasova verbunden, mit der er 2020 ein halbes Jahr liiert war. Die Ex on the Beach-Kandidatin behauptet, dass der 46-Jährige Nacktbilder von ihr verlangt habe – und Danni soll ihr dies glauben. "Ich habe so etwas schon mit Helena Fürst (47) durchgemacht, wo einfach unwahre Behauptungen in die Welt gesetzt wurden. Ich werde diesen Fehler aber nicht noch einmal machen und schweigen. Ich wehre mich mit allen Mitteln, wenn erneut jemand meine Familie und mich durch solche Unterstellungen in ein schlechtes Licht rücken will", erklärte Ennesto gegenüber Bild.

Er möchte derartige Negativitäten aus seinem Leben verbannen: "Ich habe heute entschieden, dass ich mit diesen Frauen nichts mehr zu tun haben will." Für Ennesto ist es nun ein für alle Mal endgültig vorbei mit Danni.

