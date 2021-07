Seit fünf Jahren verstärkt Cheyenne Pahde (26) mittlerweile schon den Cast von Alles was zählt! Und in dieser Zeit erlebte die Schauspielerin – insbesondere aber ihre Figur der Marie Schmidt – so Einiges und schuf ein paar bleibende Erinnerungen. Die musste unter anderem sowohl Liebeschaos durchstehen als auch das Ende ihrer Eiskunstlaufkarriere verkraften, nachdem sie zuvor noch Riesenerfolge gefeiert hatte. Zu seinem Jubiläum erhält der Serienstar jetzt ganz besondere Glückwünsche – und zwar von seiner Zwillingsschwester Valentina (26).

"Ich bin so stolz auf dich und bewundere dich für alles, was du täglich meisterst", betonte die Blondine auf Instagram. Die gebürtige Münchnerin staune vor allem immer wieder aufs Neue, wie viel Herzblut und Leidenschaft Cheyenne in ihre Arbeit vor der Kamera steckt. Und sie weiß, wovon sie redet – immerhin spielt sie selbst seit sechs Jahren in einer RTL-Vorabendserie: Sie verkörpert Sunny bei GZSZ. "Es ist schön, so eine inspirierende und kreative Schwester zu haben, die mich Tag täglich motiviert, das zu tun, was ich am meisten liebe: die Schauspielerei!", schwärmt Valentina.

Auch Cheyenne verfasst anlässlich ihres Jubiläums ein paar emotionale Zeilen. Sie möchte sich vor allem für den Support bedanken, den sie über die Jahre hinweg bekommen hat: "Danke, dass ihr immer wieder einschaltet und mit dabei seid. Auch ein großes Dankeschön an mein Team, ihr seid mir die Liebsten und mir so ans Herz gewachsen. #Crewlove für immer."

Anzeige

TVNOW / Kai Schulz Chiara (Alexandra Fonsatti) und Marie (Cheyenne Pahde) bei AWZ

Anzeige

Getty Images Cheyenne und Valentina Pahde bei der Mercedes-Benz Fashion Week, Januar 2020

Anzeige

Instagram / cheyennepahde Der Cast von "Alles was zählt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de