Was ging vor Are You The One – Reality Stars in Love zwischen Eugen Lopez und Aurelia Lamprecht? In der ersten Folge der VIP-Datingshow konnte man den Temptation Island-Verführer und die Love Island-Beauty immer wieder in intensiver Zweisamkeit beobachten. Die zwei plauderten dabei mehr als einmal über die "gemeinsame Vorgeschichte" – was genau vor dem Format zwischen ihnen gelaufen ist, hielten sie aber geheim. Im Gespräch mit Promiflash verraten die beiden jetzt, in welchem Verhältnis sie bei Staffelstart zueinanderstanden.

"Unsere 'Vorgeschichte' war, dass wir uns über Instagram kennengelernt und telefonisch Kontakt gehalten haben. Vor der Show haben wir uns getroffen, um uns persönlich nochmal kennenzulernen", erzählt Eugen im Promiflash-Interview. Die Brünette ergänzt allerdings, dass das damalige Treffen keinen Aufschluss darüber gegeben habe, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln könnte. "Dann haben wir uns unwissend voneinander wieder bei 'Are You The One?' gesehen und haben das Kennenlernen dort fortgesetzt", berichtet Aurelia weiter. Auch der 28-Jährige betont, dass ihr Wiedersehen total überraschend kam.

Während die zwei es zu Beginn der Datingshow aber langsam angehen ließen und sich erst durch Gespräche einander nähern wollten – gingen andere Duos direkt richtig ran. So knutschen nicht nur Jill Lange (20) und Alexander Golz (25) bereits am ersten Abend, sondern auch Walentina Doronina und Tommy Pedroni. Letztere verbrachten auch die Nacht eng umschlungen auf einer Matratze.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, ehemalige Kandidatin bei "Love Island" 2020

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, "Temptation Island"-Verführer

TVNOW / Markus Hertrich Walentina Doronina, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

