Gülcan Kamps (38) ist schon voller Vorfreude! Vor wenigen Wochen gab die einstige Viva-Moderatorin bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Sebastian Kamps ihr erstes Kind erwartet. Mittlerweile hat sie aber gerade einmal das erste Trimester hinter sich – bis sie ihr Baby in den Armen halten kann, wird es also noch eine Weile dauern. Ende Juni war ihr Nachwuchs erst so groß wie ein Apfel. Nun gab Gülcan ein weiteres Update.

Auf Instagram veröffentlichte die 38-Jährige nun ein Foto von sich, auf dem sie mit einem strahlenden Lächeln in die Kamera blickt. In der Bildunterschrift verriet sie den Grund für ihre Freude. Ihr Arzt habe ihr mitgeteilt, dass ihr Baby mittlerweile 250 Gramm und damit so viel wie ein Päckchen Butter wiege. "Ich bin direkt wieder geschmolzen. Ich verliebe mich jeden Tag ein bisschen mehr", schwärmte die gebürtige Lübeckerin.

In ihrer Story erklärte Gülcan zudem, dass sie vor der Ultraschalluntersuchung immer sehr aufgeregt sei. "Wenn ich ehrlich bin, hätte ich am liebsten zu Hause ein Ultraschallgerät, wo ich selber alle zwei Tage mal rein gucke und sage: 'Hey, Baby Kamps, wie geht es dir?'", scherzte ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin. Nach ihrem jüngsten Arztbesuch hat sie jetzt aber erst einmal wieder die Gewissheit, dass ihr Nachwuchs wohlauf ist.

