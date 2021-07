Sarah Engels (28) kann auf ihren Mann Julian (28) zählen! Die Sängerin und ihr Liebster verkündeten erst kürzlich, dass Sarah zum zweiten Mal schwanger ist – die beiden erwarten ein Mädchen. Doch die Schwangerschaft macht der einstigen DSDS-Teilnehmerin ganz schön zu schaffen: So hatte sie etwa mehrere Monate mit übermäßig starker Übelkeit oder Abgeschlagenheit zu kämpfen. Doch glücklicherweise hat Sarah ihren Mann! Wie sie nun im Promiflash-Interview ausplauderte, ist ihr dieser nämlich eine mächtige Stütze.

Die Influencerin, die gerade auch das Werbegesicht von der Marke Mia & Ben ist, die Superfood für Kinder herstellt, schwärmte im Interview von ihrem Mann nur in den höchsten Tönen. "Wir sind einfach ein sehr gutes Team und ergänzen uns in allem perfekt", betonte sie glücklich und fügte hinzu: "Sowohl aus beruflicher, als auch aus privater Sicht." Er scheint ihr in dem ganzen Trubel zwischen Hochzeit, Schwangerschaft, Mamasein, einem Filmdreh und weiteren Projekten wahrlich eine große Hilfe zu sein.

Außerdem gab sie Promiflash noch ein Update zu ihrer Schwangerschaft und erklärte, dass ihr zuletzt seltener schlecht war. "Die Übelkeit ist noch nicht ganz weg, aber besser. Die Glücksgefühle überwiegen eindeutig", erläuterte sie ihren Allgemeinzustand.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels in Berlin

Anzeige

Mia & Ben_Annelie Klein Sarah Engels, Sängerin

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de