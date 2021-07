Ist Till Adam und Hanna Annikas Liebelei irreparabel? Zwischen den beiden Kuppelshow-Stars gab es zuletzt jede Menge Drama: Nachdem der ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidat bei Ex on the Beach wieder mit seiner Verflossenen Hanna angebandelt hatte, trennten die zwei sich ziemlich schnell wieder – es folgte ein öffentlicher Rosenkrieg mit harten Vorwürfen. Würde Till es trotzdem noch mal mit Hanna versuchen wollen?

Promiflash hat mal bei dem Temptation Island-Casanova nachgefragt: "Ich möchte einfach glücklich sein", stellte Till daraufhin klar. "Ich möchte nicht nach jedem Abend mit meinen Jungs Stress haben. Ich will eine Frau, die mit zu den Spielen kommt und vielleicht ja auch mal ein Bier trinkt." Dann sprach er schließlich auch Klartext: "Ich wünsche Hanna wirklich nur das Beste. Ich passe nicht zu 100 Prozent zu ihr – daher ist für mich eine Reunion momentan ausgeschlossen."

Dass Till hier wieder mit dem "schicksalhaften Fußballspiel" anfängt, das seiner Aussage nach der Trennungsgrund war, dürfte Hanna mächtig aufregen! "Jetzt zu behaupten, dass ich [...] das alles beendet hätte wegen einmal Fußballschauen, finde ich echt unfassbar! Das wieder so zu verdrehen!", ärgerte sie sich kürzlich in ihrer Instagram-Story. "Es ist einfach so unglaublich viel passiert. Da ist es klar, dass ich sage: Hey, im Moment mit deinen Jungs unterwegs sein, ist nicht."

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

TVNow Till Adam und Hanna Annika bei "Ex on the Beach"

TVNow/ Frank Fastner "Ex on the Beach"-Teilnehmer Till Adam

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, 2021 in Hamburg

