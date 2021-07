Herzogin Kate (39) darf wieder unter Leute! Die Ehefrau von Prinz William (39) hat die vergangenen fünf Tage in ihrem Zuhause im Kensington Palace in Isolation verbracht, nachdem sie zuvor Kontakt mit einer mit Corona infizierten Person hatte. Ihre Quarantäne ist nun aber wieder aufgehoben und das nutze Kate direkt aus, um an einem ganz besonderen Event teilzunehmen. Sie und William zeigten sich bestens gelaunt beim Damen-Finale von Wimbledon.

Kate erschien am Samstag in einem sommerlichen grünen Kleid zu dem Tennisturnier. Ihr Mann entschied sich farblich passend zu Kates Maske für einen hellblauen Anzug. Dass sie nun endlich wieder an die frische Luft darf, schien die 39-Jährige sichtlich zu freuen. Die beiden jungen Eltern wirkten sehr ausgelassen und vor allem Kate fieberte bei dem Tennisspiel deutlich mit.

Der Herzog und die Herzogin von Cambridge waren aber nicht die einzigen prominenten Gesichter im Wimbledon-Stadion. Auch Tom Cruise (59) ließ sich das Finale nicht entgehen. Er erschien gemeinsam mit seiner Schauspielkollegin Hayley Atwell (39) – und heizte damit die Datinggerüchte noch einmal ordentlich an.

