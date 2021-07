Huch, was macht Alina denn da? Die 25-Jährige ist aktuell in der Kuppelshow M.O.M zu sehen und buhlt um das Herz von Senior Dan. Dabei muss sie sich gegen – mittlerweile nur noch sechs – Mitstreiterinnen behaupten. Während sich die anderen Kandidatinnen dem Solo-Mann an den Hals werfen und ihr Interesse deutlich machen, sucht sich die Nürnbergerin jemand anderen zum Kuscheln: Alina umarmt keinen der Männer, sondern einen Baum.

Die Nominierung in der aktuellen Folge hat Alina offenbar so zugesetzt, dass sie danach etwas Liebe nötig hatte. Doch die suchte sie nicht etwa bei Dan oder Dustin, sondern bei einer Pflanze – und dieser Baum hat es ihr offenbar richtig angetan. "Der ist mir nicht wirklich so aufgefallen, aber er hatte so ein paar Sachen, bei denen ich mir dachte: 'Okay, interessant'. Mit seiner Größe, richtig gut gebaut…", stellte die Animateurin fest, nachdem sie den Stamm des Gewächses umarmt und geküsst hatte.

Während Alina sich mit ihrem nicht ganz so weichen Kuschelpartner vergnügte, machte Dan es ihr gleich, und zwar mit Anne in der Villa. Nach ihrem Übernachtungsdate können die beiden nun offenbar kaum die Finger voneinander lassen: Der Gutenachtkuss der beiden wurde zu einer wilden Knutscherei und einer Art Trockensex auf Annes Bett.

"M.O.M" – neue Folgen immer donnerstags bei Joyn PLUS+

Alina, Kandidatin bei "M.O.M"

Selina, Alina und Jasmin bei "M.O.M"

Alina, "M.O.M"-Kandidatin 2021

