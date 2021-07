Jenna Dewan (40) überlässt mit diesen Schnappschüssen fast nichts mehr der Fantasie. Die Schauspielerin hatte in der Vergangenheit schon bewiesen, dass sie kein Problem damit hat, mal ein bisschen mehr Haut zu zeigen. So zog die Zweifachmama bereits im August 2020 für das Women's Health Magazin blank. Jetzt legte sie nochmals nach. Dieses Mal allerdings im Netz: Hier zeigt sich die Step Up-Darstellerin nun im Evakostüm.

Völlig nackt sitzt sie auf dem Rand ihrer Badewanne und verdeckt lediglich ihre Brüste und ihren Intimbereich geschickt mit der Pose, die sie eingenommen hat. Jenna wirkt auf dem Bild tiefenentspannt und scheint ihren Badetag in vollen Zügen auszukosten. "Wischt nach links für mehr Selbstliebe", schreibt die 40-Jährige zu ihrem Instagram-Post. Folgt man ihrer Anweisung, sieht man ein weiteres Nackedei-Bild von ihr. Dieses Mal präsentiert die Ex-Frau von Channing Tatum (41) der Kamera allerdings ihren Rücken, während sie die malerische Aussicht aus dem Fenster genießt.

Ihre Follower hingegen sind eher auf ihren hüllenlosen Körper als auf die Natur im Hintergrund fokussiert. Viele kommentieren die Bilder sogar mit Feuer-Emojis – darunter auch ein paar von Jennas Promi-Freundinnen wie Christina Milian (39), Rumer Willis (32) und Kate Bosworth (38). Letztere schwärmt: "Verdammt! Mädel, du bist umwerfend!"

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und Sohn Callum Michael Rebel im September 2020

Instagram / jennadewan Jenna Dewan im Juli 2021

Getty Images Jenna Dewan im November 2018

