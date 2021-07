Eddie Murphy (60) und Martin Lawrence (56) haben vieles gemeinsam. Sie sind nicht nur beide erfolgreiche Comedians, Schauspieler und Familienväter. Seit den Dreharbeiten für die Komödie "Lebenslänglich" aus dem Jahr 1999 sind die Darsteller auch gute Freunde. Doch schon bald könnte die US-Amerikaner sogar noch viel mehr verbinden. Sie könnten sogar eine Familie werden, denn: Martins Tochter Jasmin und Eddies Sohn Eric sind ein Paar!

Via Instagram teilte die 25-Jährige einen niedlichen Schnappschuss mit ihrem Freund – der kein Geringerer als Eddie Murphys Erstgeborener ist. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Ich bin so unglaublich gesegnet, dich zu kennen, dich zu lieben und dich an meiner Seite zu haben", schrieb Jasmin zu dem Pärchenfoto mit Eric. Wie lange die beiden schon zusammen sind, ist nicht bekannt, doch die Beauty schwärmte: "Auf viele weitere Geschenke, Lacher und wunderschöne Erinnerungen."

Die beiden Schauspieler-Sprösslinge eifern ihren berühmten Vätern sogar schon nach. Jasmin versucht sich ebenfalls in der Filmbranche und hatte in "Bad Boys for Life" sogar einen Cameo-Auftritt an der Seite ihres Papas. Eric hingegen hat bisher schon als Autor und als Synchronsprecher gearbeitet.

Instagram / martinlawrence Will Smith, Eddie Murphy, Martin Lawrence und Wesley Snipes

Instagram / jasmin_lawrence Eric Murphy und Jasmin Lawrence im Juli 2021

Action Press / SIPA PRESS Roberta Moradfar, Martin Lawrence und seine Tochter Jasmin bei den ounce Trumpet Awards, 2019

