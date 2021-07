Was ist dran an den Gerüchten? Jennifer Lange (27) zeigte sich in letzter Zeit immer häufiger mit dem Sänger Darius Zander. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hatte sich im vergangenen Herbst von ihrem Rosenkavalier Andrej Mangold (34) getrennt. Jetzt spekulieren viele Fans, dass sie mit Dari angebandelt hat – die beiden sollen sogar schon seit zwei Monaten daten! Promiflash hat Andrej verraten, was er davon halten würde.

"Ich bin über Jennifer komplett hinweg", betont Andrej im Promiflash-Interview. Die Trennung sei für ihn zwar eine sehr schwierige Zeit gewesen, weil viel passiert sei, doch er blicke mittlerweile nach vorn, fügte er hinzu. Daher wünsche er seiner Verflossenen alles Gute: "Wenn sie glücklich ist, ist das schön, das freut mich für sie! Mit wem das dann ist, ist eine andere Geschichte, aber solange die beiden glücklich sind, ist alles super."

Der Neuanfang fällt dem ehemaligen Basketballprofi wahrscheinlich auch leichter, weil er sich ebenfalls wieder ins Datingleben gestürzt hat. Doch mit Details dazu geht Andrej bisher sehr verhalten um: "Man lernt immer irgendwie Menschen kennen und wird auch mal angesprochen, aber das ist ein sehr sensibles Thema..."

Anzeige

Instagram / agentlange Dari und Jenny Lange

Anzeige

Instagram / agentlange Jenny Lange im Februar 2021

Anzeige

Instagram / dregold Ex-Bachelor Andrej Mangold auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de