Gibt es nach 17 Jahren jetzt endlich das ultimative Happy End? Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) trennten sich 2004 nach einer turbulenten Liebe – und haben nun wieder zueinandergefunden. Seitdem scheinen die Sängerin und der Schauspieler total unzertrennlich zu sein. Gerade erst verbrachten sie ein paar Tage in den Hamptons. Zwischen dem Paar scheint es sehr schnell sehr ernst geworden zu sein – das betont nun auch ein Insider.

"Sie sind fest entschlossen, die nächsten Schritte zu gehen und den Rest ihres Lebens miteinander zu verbringen", plaudert die Quelle gegenüber Us Weekly aus. Sie hätten das Gefühl, nicht wenige Monate, sondern Jahre wieder zusammen zu sein – und sie seien nicht der Meinung, dass sie die Dinge überstürzen. "Was die beiden angeht, freuen sie sich einfach, dass sie einander und damit wahre Liebe gefunden haben, wovon manche Menschen ja nur träumen können", erklärt der Informant.

Einen wichtigen Schritt sind die Turteltauben bereits gegangen – sie haben die Familien des anderen eingebunden. So verbrachte der Kinoheld vor wenigen Wochen sowohl mit J.Los Zwillingen als auch mit ihrer Mutter Zeit. Ob sich Ben dabei vielleicht sogar ihren Segen eingeholt hat? Ein Insider behauptete zumindest gegenüber OK! Magazine, dass der Hollywood-Star noch in diesem Jahr vor seiner Auserwählten auf die Knie gehen wolle!

©2002 RAMEY PHOTO Ben Affleck und Jennifer Lopez im Dezember 2002

ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juni 2021 in Malibu

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Fenway Park in Boston, 2003

