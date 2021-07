Leah Messer (29) schießt gegen ihren Ex-Mann Jeremy Calvert. Die Teen Mom-Darstellerin und ihr Verflossener haben sich 2012 das Jawort gegeben. Drei Jahre später war die große Liebe aber wieder vorbei. Ihre gemeinsame Tochter Adalyn, auch Addie genannt, wird seither bei Leah und deren beiden älteren Töchtern aus einer früheren Beziehung groß. Ihren Vater Jeremy sieht Addie nur sehr selten, wie Leah nun verriet.

In dem Podcast "Baby Mamas No Drama" erzählte die 29-Jährige ihrer "Teen Mom"-Kollegin Kailyn Lowry (29), dass Jeremy bis Oktober nicht in der Stadt sein wird und seine Tochter in dieser Zeit auch nicht treffen wird: "Sie wird seine Eltern gelegentlich sehen." Für die Grundschülerin ist das aber offenbar keine allzu große Umstellung. "Gestern sagte sie zu mir: 'Weißt du was, Mama? Ich vermisse Papa eigentlich gar nicht.' So traurig wie das klingt, sagte sie: 'Ich glaube, ich bin einfach schon dran gewöhnt'", beschrieb sie eine Unterhaltung mit ihrer Jüngsten. Offenbar kümmert sich Jeremy ohnehin nur selten um Addie.

Auch Telefonate zwischen Vater und Tochter sind demnach eine Seltenheit. Jeremy und Addie unterhalten sich allerdings manchmal über ihr Tablet. "Ich glaube, er denkt, es sei besser, wenn sie über ihr kleines iPad kommunizieren können, wann immer sie miteinander reden wollen", erklärte Leah.

Anzeige

Instagram / leahmesser Leah Messers Tochter Addie

Anzeige

Instagram / jcalvert505 Addie und Jeremy Calvert im November 2018

Anzeige

Instagram / leahmesser Leah Messer, September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de