Mark Hoppus erhält diese Woche ein wichtiges Testergebnis. Im Juni hatte der Bassist der berühmten Rockband Blink182 seinen Fans eine tragische Nachricht mitgeteilt: Der Musiker ist an Krebs erkrankt. Seitdem spricht er offen über den Verlauf seiner Krankheit und gibt zudem regelmäßige Gesundheits-Updates im Netz – so auch jetzt: Mark lässt einen Test zu seiner Lebenserwartung machen – und das Ergebnis wird in den kommenden Tagen schon vorliegen.

Auf Twitter entschuldigte sich der 49-Jährige im Vorfeld dafür, dass er eventuell zu viel über die Krankheit preisgibt. "Es ist so absurd, dass ich diese Woche einen Test machen lasse, der bestimmt, ob ich lebe oder sterbe", schrieb Mark weiter und gab Einblicke in seine Gefühlslage. Außerdem bedankte er sich für die zahlreichen positiven Nachrichten seiner Follower.

Eine Userin versuchte Mark Mut zu machen, indem sie ihm ihre Geschichte erzählte. "Deine Worte und Musik haben mir geholfen, meinen Kampf mit dem Krebs zu überstehen. Wir sind alle für dich da", hinterließ sie ihm einen rührenden Kommentar auf Social Media. "Das bedeutet mir so viel", schrieb der Künstler daraufhin.

Instagram / markhoppus Mark Hoppus im Juli 2021

Getty Images Matt Skiba, Mark Hoppus und Travis Barker, 2020

Getty Images Mark Hoppus, Sänger

