Bei Ninja Warrior Germany wird es wieder sportlich und prominent! Dass die Kandidaten der RTL-Extremshow regelmäßig ihre Grenzen austesten, ist kein Geheimnis – normalerweise wagen allerdings echte Sportfans das TV-Abenteuer. Im großen Promi-Special zeigen bald auch die VIPs, was sie wirklich draufhaben und machen sich für den guten Zweck daran, die Hindernisse zu überwinden. In der kommenden Ausgabe sind neben Cathy Hummels (33) auch einige Datingformat-Bekanntheiten mit von der Partie.

Der genaue Ausstrahlungstermin der VIP-Version ist zwar noch nicht bekannt – die Dreharbeiten für das Special Ende des Jahres sind aber offenbar in vollem Gange. Auf Instagram kündigten einige Fernsehstars an, dieses Mal über die Matten zu hüpfen und sich durch luftige Höhen zu hangeln. "Vom 'Worrior' zum 'Warrior' – und zwar für den guten Zweck bei 'Wir helfen Kindern'! Ich weiß zwar nicht, wie weit ich komme, aber ich gebe alles", teaserte Cathy zu zwei Bildern an. Abgesehen von ihr versuchen unter anderem auch Bachelor-Girl Michelle Gwozdz, Bachelorette-Star Filip Pavlovic (27) und Ex-Prince Charming-Teilnehmer Manuel Flickinger (33), den Parcours zu bezwingen. Auch Sandy Meyer-Wölden (38), Torsten Legat und Jasmin Wagner (41) alias Blümchen gehören zum Promi-Cast.

Mit jedem überwundenen Hindernis soll in der Show eine bestimmte Summe für Kinder in Not gesammelt werden – kein Wunder, dass sich die Teilnehmer in den vergangenen Wochen dafür so richtig fit gemacht haben. So zeigte sich Bachelor-Finalistin Mimi zuletzt immer wieder beim Sport und hatte dafür sogar einen persönlichen Fitnesscoach zurate gezogen. Auch Filip ist heiß auf den Parcours. "Thorsten Legat und ich sind bereit für die Challenge", versicherte er in seiner Story.

Instagram / manuel_flickinger Manuel Flickinger bei "Ninja Warrior Germany" im Juli 2021

Instagram / filip_pavlovic1 Thorsten Legat und Filip Pavlovic hinter den Kulissen von "Ninja Warrior Germany"

Instagram / mimi.gwo Filip Pavlovic und Michelle Gwozdz

