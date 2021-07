Mit dieser Reaktion hat Heidi Klum (48) wohl nicht gerechnet! Am Sonntag hat das Topmodel einen superheißen Schnappschuss ins Netz gestellt, der selbst für ihre Verhältnisse ziemlich freizügig ist. Das sexy Foto, das übrigens ihr Mann Tom Kaulitz (31) von ihr geschossen hat, sorgte für eine Menge Aufregung unter ihren Fans – und nun auch für Nachahmer: Comedian Bully Herbig (53) hat Heidis Nacktfoto nachgestellt!

Via Instagram veröffentlichte der Schauspieler jetzt eine ulkige Collage: Rechts sieht man das Originalbild der GNTM-Chefin und links Bullys Kopie: Der 53-Jährige rekelt sich hier – genau wie Heidi – offenbar nackt in einem weißen Laken und bedeckt seinen Schritt geschickt mit den Beinen und seine linke Brustwarze mit einer Hand. Auch Heidis coolen Gesichtsausdruck und ihre lässige Haltung ahmt er perfekt nach. Dazu schrieb er schlicht: "Sonntagspose by Heidi Klum. #hotshots".

Seine Fans feiern Bully natürlich für die kreative Aktion. Auch viele Stars wie Reality-TV-Sternchen Jenny Elvers (49), Schauspieler Timur Bartels (25), Moderatorin Annemarie Carpendale (43) und Let's Dance-Juror Jorge Gonzalez (53) haben den Beitrag gelikt. Heidi hat bisher noch nicht auf die Parodie reagiert. Was gefällt euch besser: Original oder Kopie? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juli 2021

Anzeige

Instagram / bullyherbig Bully Herbig, Comedian und Schauspieler

Anzeige

Getty Images Michael ''Bully'' Herbig bei der Goldenen Kamera in Berlin im März 2019

Anzeige

Was gefällt euch besser: Heidis Original oder Bullys Parodie? Ganz klar die Parodie! Auf jeden Fall das Original... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de