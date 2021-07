Was ist denn bei Mein Date, mein bester Freund & ich los? Eigentlich daten in der neuen Kuppelshow acht Single-Frauen mithilfe ihrer schwulen besten Freunde eine Auswahl attraktiver Männer. Aber nicht mit allen flirthungrigen Kandidaten verstehen sich die Ladys auf Anhieb super. Doch nicht nur unter den Pärchen gibt es Unstimmigkeiten: Jetzt zoffte sich das BFF-Duo Joanna und David so sehr, dass Letzterer seine Teilnahme an der Show prompt anbrechen wollte!

Aber was ist genau passiert? Nachdem David den Kandidaten Keno Rüst skeptisch beäugt hatte, nahm er das Freunde-Duo Colleen und Gino ins Visier. Er warf den beiden vor, hinterhältig ihre eigene Show zu veranstalten. "Wenn die sich meine beste Freundin zur Feindin aussuchen, habt ihr den Falschen zum f***** gesucht", setzte sich der Personal-Abteilungsleiter energisch für seine Freundin ein. Für andere Teilnehmer ist die Sachlage jedoch genau anders herum. Single-Mann Sebastian mischte sich ein: "Davids beste Freundin hat zu mir gesagt, dass er hier eine Show machen will, damit ER fame wird", warf der Koch ein.

Diese Aussage brachte wiederum Joanna auf die Palme. "Halt deine Fresse, ich raste aus", schrie sie Sebastian entgegen – merkte aber noch nicht, wie sehr David von ihrem vermeintlichen Vertrauensbruch getroffen war. "Ich habe alles für dich aufs Spiel gesetzt und du sagst, ich wäre hier für den Fame, obwohl du ganz klar wusstest, dass ich es nicht bin", zeigte sich der 32-Jährige verletzt. Er wolle nun nicht mehr mit Joanna befreundet sein. "Wir gehen morgen freiwillig", setzte David zum Schlussstrich an.

Nach einer tränenreichen Nacht fanden die besten Freunde Joanna und David aber wieder zueinander. "Wenn ich sage ich nutze diese Show, dann, um eine Stimme zu geben für südländische Männer oder Fußballer, die das Problem haben, sich nicht outen zu können", klärte er das Missverständnis auf. Auch Joana weiß: Sie brauchen einander. "Ich wollte dich niemals schlecht dastehen lassen", entschuldigte sie sich unter Tränen bei ihrem Freund.

"Mein Date, mein bester Freund & Ich" – ab 5. Juli 2021, immer montags, um 20:15 Uhr in SAT.1.

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Colleen und Gino

Instagram / davidjael_ David, Reality-TV-Teilnehmer

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten 2021

SAT.1/Richard Hübner Joanna, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Teilnehmerin

