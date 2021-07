Dennis Schick (33) freut sich sehr auf Walther Hoffmanns (61) Kampf der Realitystars-Auftritt! Die zwei Kumpels kennt man vor allem durch die Datingshow Traumfrau gesucht. Nun versucht es der 61-Jährige aber mit einem etwas anderen Reality-Format: So wird er an der diesjährigen Staffel von "Kampf der Realitystars" teilnehmen. Dennis scheint es kaum erwarten zu können, seinen langjährigen Freund wieder im TV zu sehen – wie er nun Promiflash verriet.

"Ich bin stolz, dass jemand von uns es geschafft hat, in so eine coole Fernsehsendung zu kommen", erklärte Dennis im Promiflash-Interview voller Vorfreude auf die Ausstrahlung. Er hoffe, dass die Zuschauer in dieser Sendung eine andere Seite von Walther zu sehen bekommen werden. "Er hat einen feinen Charakter und ist ein cooler Typ – manchmal ein bisschen freaky", führte er fort.

Genau mit dieser Art fiel Walther nämlich auch bei "Traumfrau gesucht" immer wieder auf. Bleibt abzuwarten, welche Facetten er in der kommenden Show zeigen wird. "Ich drücke Walther die Daumen und stehe hinter meinem Freund", schloss Dennis das Gespräch mit Promiflash ab.

Anzeige

RTL2 Plakat zu "Kampf der Realitystars" Staffel zwei

Anzeige

Instagram / dennisschick Dennis Schick, 2021

Anzeige

Instagram / dennisschick Dennis Schick bei seiner Alpenüberquerung im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de