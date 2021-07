Haben Demi Lovato (28) und Noah Cyrus (21) wirklich romantische Gefühle füreinander? Bereits seit März kursieren immer wieder Gerüchte, dass der "Camp Rock"-Star und die kleine Schwester von Miley Cyrus (28) sich in einer Partnerschaft befinden sollen. Besonders durch ihren gemeinsamen Song "Easy" flammten die Spekulationen um eine Liaison wieder auf. Kürzlich sprach ein Insider nun offen darüber, ob Noah und Demi sich wirklich daten.

Vergangene Woche verriet eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight, dass die beiden Gesangstalente sehr viel Zeit miteinander verbringen würden. "Noah und Demi sind gute Freundinnen und fühlen sich einander tief verbunden", erklärte der Insider und fuhr fort, dass sich die beiden gegenseitig unterstützen würden: "Emotional und in Bezug auf ihre Karrieren". Dennoch würden sie sich nicht offiziell daten, beteuerte die dem Duo nahestehende Person. "Sie verbringen mehr und mehr Zeit miteinander und lassen die Dinge natürlich fließen", fügte die Quelle abschließend hinzu.

Seitdem die beiden Stars im Frühjahr ihr Duett aufgenommen haben, wurden die zwei immer wieder gemeinsam an öffentlichen Orten gesehen. Erst vor zwei Wochen hatten Demi und Noah den Freizeitpark Six Flags in Kalifornien Händchen haltend verlassen. Auch beim Pride-Event von YouTube im Juni dieses Jahres performten die beiden Dunkelhaarigen gemeinsam auf der Bühne und wirkten dabei sehr vertraut.

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus, Sängerin

Instagram / ddlovato Demi Lovato im April 2021

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus im Juli 2021

