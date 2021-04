Läuft da etwa was zwischen Demi Lovato (28) und Noah Cyrus (21)? Erst vor Kurzem veröffentlichte Demi ihre YouTube-Dokumentation "Dancing with the Devil", in der sie offen über ihre Suchtprobleme und die geplatzte Verlobung mit Max Ehrich (29) spricht – und darüber, dass sie pansexuell ist. Nun nahmen der Disney-Star und die Schwester von Miley Cyrus (28) gemeinsam den Song "Easy" auf – seitdem kursieren Gerüchte, dass Demi und Noah mehr verbindet als nur ihr gemeinsames Projekt!

"Sie stehen sich sehr nahe und haben viel Zeit miteinander verbracht", erzählte ein Insider im Interview mit Page Six. Außerdem deutete die Quelle an, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die beiden Musikerinnen auch eine Affäre miteinander haben. Ein Bekannter Demis empfand diese Spekulationen aber als "merkwürdig" und betonte, dass das Duo sich definitiv nicht daten würde. "Sie gehen manchmal etwas essen, aber das ist nicht romantisch", fuhr der Informant fort.

Einige Fans finden die Theorie ebenso ein wenig weit hergeholt. "Sie wären ein süßes Paar, aber eine Zusammenarbeit mit einem anderen Künstler bedeutet nicht direkt, dass sie sich daten", schrieb beispielsweise eine Userin auf Twitter.

Instagram / maxehrich Demi Lovato und Max Ehrich im August 2020

Getty Images Noah und Miley Cyrus im Juni 2017

Getty Images Demi Lovato, Sängerin und Schauspielerin

