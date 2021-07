Heiß, heißer, Megan Fox (35)! Die in Tennessee geborene Beauty gehört zu den wohl schönsten Frauen der Welt und hat sich über die Jahre hinweg außerdem eine erstaunliche Karriere als Model und Schauspielerin aufgebaut. Immer wieder entzückt sie ihre Fans zudem in sexy Outfits. Zuletzt gewährte die Transformers-Darstellerin freie Sicht auf ihr De­kolle­té, als sie im Juni ohne BH durch die Straßen von Los Angeles spazierte. Nun verdrehte die dunkelhaarige Schönheit in einem hautengen grauen Kleid erneut aller Welt den Kopf.

Am Montag wurde die Hollywood-Schönheit auf dem Produktionsgelände der Late-Night-Show mit Jimmy Kimmel (53) in einem eng anliegenden Gewand von einigen Paparazzi fotografiert. Kurz vor ihrem Auftritt in der Sendung spazierte die Freundin von Machine Gun Kelly (31) lässig durch die Gegend. Dabei kombinierte die 35-Jährige das Kleid, welches ihrer tollen Figur sehr schmeichelte, elegant mit einer schwarzen Handtasche und hellgrauen, geschnürten High Heels.

Auch auf ihrem Instagram-Account teilte die dreifache Mutter zwei Selfies aus ihrer Garderobe bei "Jimmy Kimmel Live!". Selbst auf diesen Fotos, bei denen der Fokus eher auf Megans rot geschminkten Lippen und ihrer prallen Oberweite lag, sah die Schauspielerin einfach nur umwerfend aus. Das dachte scheinbar auch Ruby Rose (35), denn der Orange Is the New Black-Star kommentierte den Post mit drei flammenden Herzen.

Instagram / meganfox Megan Fox im Juli 2021

APEX / MEGA Megan Fox im Juli 2021

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards 2021

