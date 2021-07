Outfit-Duell unter den Jenner-Schwestern! Für ihre extravaganten und körperbetonten Outfits sind sie vielen bekannt: Kendall Jenner (25) und ihre jüngere Schwester Kylie (23)! Beide gelten als absolute Trendsetterinnen. Da kommt es ab und zu auch mal vor, dass sich die eine von der anderen inspirieren lässt – so wie vor Kurzem erst. Kendall zeigte sich in einem nicht gerade unbekannten Outfit, das Kylie-Fans kennen dürften.

Bei der Neueröffnung des Nachtklubs Delilah in einem Hotel in Las Vegas zog Kendall vor wenigen Tagen viele Blicke auf sich. Sie trug ein ziemlich eng anliegendes und aufreizendes Karo-Oberteil und eine Hose mit dem gleichen Muster. Aber Moment mal – dieser Look dürfte einigen Fans bekannt vorkommen. Kylie hatte fast den gleichen karierten Zweiteiler bereits knapp ein Jahr zuvor in Szene gesetzt: Auf dem Weg zu ihrem Büro und beim anschließenden Abendessen mit Freunden war die Unternehmerin im August 2020 im Karomuster-Look abgelichtet worden. Hat sich Kendall da etwa am Kleiderschrank ihrer Schwester bedient?

Dass sich die Schwestern mit ihren Styles gerne gegenseitig inspirieren – oder gar Outfits übernehmen – ist in der Kardashian-Jenner-Familie wohl kein Einzelfall. Erst vor wenigen Wochen zeigte sich Mama Kris (65) mit ihren beiden Töchtern Kim Kardashian (40) und Kylie bei einem gemeinsamen Dinner: Farblich perfekt abgestimmt kamen sie allesamt komplett in Schwarz.

MEGA Kendall Jenner, Model

MEGA Kylie Jenner in Kalifornien, August 2020

TheRealSPW / MEGA Kim Kardashian und Kris Jenner in Hollywood

