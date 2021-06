Familienausflug im Hause Kardashian-Jenner! Bei dem Reality-Clan sorgte vor allem Kim (40) in den vergangenen Wochen für eine Menge Schlagzeilen. Anfang des Jahres reichte die Unternehmerin die Scheidung von Ehemann Kanye West (43) ein. Von dem Trennungsdrama gönnte sich die vierfache Mutter nun offenbar eine kleine Pause. Gemeinsam mit ihrer jüngsten Schwester Kylie (23) und Mama Kris (65) traf sie sich zum Dinner – und zwar im Partnerlook!

Die drei Frauen wurden am Samstag von einigen Paparazzi geknipst, als sie das angesagte Restaurant Craig's in Hollywood besuchten. Die Realitystars setzten dabei in Sachen Mode alle auf Schwarz. Trotz dieses Einheitslooks hätten ihre Outfits wohl kaum unterschiedlicher sein können. Während Kylie in einem eng anliegenden eleganten Kleid erschien, wählte Kim mit einem schlichten Jumpsuit einen eher lässigen Look. Momager Kris entschied sich hingegen für einen Businesslook, den sie allerdings durch die Spitzenärmel an ihrem Blazer und die weißen Turnschuhe ein wenig auflockerte.

Dass ausgerechnet Familienküken Kylie sich für ein sexy Outfit entschieden hat, dürfte ihre Fans wohl kaum überraschen. Immerhin versorgte die 23-Jährige ihre Follower zuletzt mal wieder mit zahlreichen besonders heißen Schnappschüssen im Netz.

