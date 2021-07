Wie steht Andrej Mangold (34) heute zu Evanthia Benetatou (29)? Beim Bachelor landete die Griechin auf dem zweiten Platz. Allerspätestens seit dem Sommerhaus der Stars sind die einstigen Flirtpartner jedoch nicht mehr gut aufeinander zu sprechen. Bei einem Telefonat, das Andrej sogar in seinem gemeinsamen Podcast mit Sam Dylan (30) abgespielt hat, kam es vor Kurzem zur Aussprache. Promiflash hat bei dem Ex-Basketballer nachgefragt: Könnte der Neu-Single sich grundsätzlich wieder etwas mit Eva vorstellen?

Dieses Kapitel scheint für Andrej eindeutig abgehakt zu sein! "Ich habe mit ihr nichts zu tun und das wird auch weiterhin so bleiben", stellt er im Interview klar. Dem 34-Jährigen sei bewusst, dass er seine Bachelor-Zweitplatzierte damals vor den Kopf gestoßen und ihre Gefühle verletzt habe – doch all diese Geschehnisse seien lange her. Dass Eva nach ihrer Trennung von Chris Broy wieder Interesse an ihm haben könnte – wie Sam munkelt –, glaubt Andrej ebenfalls nicht.

Aber auch eine Freundschaft kommt für ihn nicht infrage. "Für eine Freundschaft muss man Kontakt haben, sich kennenlernen und auch das Interesse aneinander haben. Ich glaube, da ist in der Vergangenheit so viel passiert, dass sich die Wege da einfach nicht mehr kreuzen werden", erklärt der gebürtige Hannoveraner gegenüber Promiflash. Sollte er aber doch noch einmal auf Eva treffen, würde alles respektvoll ablaufen.

Instagram / dregold Andrej Mangold, TV-Star

TVNOW / Der Bachelor Evanthia Benetatou und Andrej Mangold im Bachelor-Finale 2019

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin 2020

