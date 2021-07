Bei ihnen fliegen die Schmetterlinge noch immer wie wild im Bauch herum! Seit November vergangenen Jahres wird Schauspieler Michael B. Jordan (34) eine Liebelei mit dem Model Lori Harvey (24) nachgesagt. Anfang Januar machten die beiden ihre Beziehung dann öffentlich und teilen seitdem immer mal wieder verschmuste Pärchenbilder – so wie jetzt: Michael und Lori veröffentlichten einige verliebte Bilder aus ihrem gemeinsamen Urlaub!

Vor wenigen Tagen teilte der Black Panther-Star ein paar verschmuste Schnappschüsse mit seiner Liebsten in seiner Instagram-Story. Am Sandstrand vor einer malerischen Kulisse posierte das Paar total verliebt für die Kamera. Vor allem der 34-Jährige scheint überaus glücklich mit seiner Lori zu sein: Liebevoll drückt der Schauspieler seiner Freundin einen Kuss auf die Schläfe.

Doch Michael hat es nicht gerade leicht. Lori ist nämlich die Tochter des berühmten Moderators Steve Harvey (64) – und dieser beäugt die Beziehung der zwei mit einer gesunden Skepsis. "Ich habe ihn im Auge. Ich meine, ich mag ihn. Aber ich sage immer: Ich kann dich mögen, aber habe trotzdem einen Teil in mir, der dich hasst – nur für den Fall!", hatte er in seiner Radiosendung The Steve Harvey Morning Show mit einem Augenzwinkern erklärt.

Instagram / loriharvey Michael B. Jordan und Lori Harvey

Instagram / michaelbjordan Michael B. Jordan und seine Freundin Lori Harvey

Getty Images Steve Harvey, Comedian

