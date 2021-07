Welche Tipps kann ein Ex-Bachelor einer amtierenden Bachelorette geben? Maxime Herbord (26) sucht aktuell in der beliebten Datingshow ihre große Liebe. Dabei könnte sie aus den Erfahrungen eines ehemaligen Junggesellen schöpfen: Der Basketballspieler Andrej Mangold (34) war 2019 in der Position des Rosenverteilers und fand dort auch eine Partnerin – wenn auch nicht für immer. Im Promiflash-Interview plaudert Andrej nun darüber, was er Maxime als Tipp mitgeben kann.

"Manchmal hatte ich Frauen nicht mehr auf dem Zettel oder auf meiner Abschussliste – und dann ist ein Date gekommen, welches das ganze Bild komplett geändert hat", rekapituliert Andrej seine Zeit als Bachelor gegenüber Promiflash. Von manchen Ladys habe er teilweise ein nicht so gutes Bild gehabt und etwas an Reife oder Tiefgründigkeit vermisst. Jedoch sei er dann bei Dates immer wieder zu neuen Eindrücken gekommen. Infolge dieser sei ihm klar geworden, wie wichtig es sei, nicht zu vorschnell über eine Kandidatin zu urteilen.

Und Andrej hat noch weitere Tipps für Maxime auf Lager! Ihm sei gleich bei mehreren vergangenen Staffeln aufgefallen, dass die Rosenverteiler den Frauen zu schnell ein gutes Gefühl gegeben haben. "Viele Kandidatinnen haben sich zu sicher gefühlt und sich im Nachhinein auch verliebt", führt der Ex-Bachelor aus. Um solche Enttäuschungen zu verhindern, sei daher eine offene Kommunikation seitens Maxime essenziell.

