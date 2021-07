Was für eine Augenweide! Sharon Stone (63), die Schauspielerin, die durch ihr Mitwirken in Filmen wie "Basic Instinct" große Bekanntheit erlangte, hat während ihrer über 40-jährigen Karriere bereits so einige denkwürdige Auftritte auf dem Red Carpet hingelegt. Dabei beweist sie immer wieder aufs Neue: Sie hat ihren Status als Femme fatale absolut verdient – so wie jetzt. In einem umwerfenden Ballkleid schritt die Blondine über den roten Teppich in Cannes.

Bei dem alljährlichen Filmfestival in der Glamour-Metropole in Südfrankreich zog Sharon alle Blicke auf sich. Sie trug eine märchenhafte Robe aus hellblauem Tüll, die mit bunten Blumen verziert war – und jede echte Prinzessin vor Neid erblassen lassen könnte. Die 63-Jährige, die in Begleitung ihrer Patentochter Helana da war, strahlte, winkte der Menge zu und stahl den anderen Gästen bei der Filmpremiere von "The Story of My Wife" definitiv die Show. Dass ihr Auftritt in Cannes nicht nur für alle Anwesenden etwas Besonderes war, sondern auch für sie selbst, verdeutlichte der Hollywood-Star später auch auf Instagram: "Das ist der Stoff, aus dem Träume gemacht werden."

Ihr traumhaftes Prinzessinnenkleid macht sogar ihrem legendären Outfit von vor 26 Jahren Konkurrenz. Damals erregte Sharon beim Filmfestival mit einem Glitzer-Romper, der einen aufknöpfbaren Rock hatte, Aufsehen. Die große Frage: Kann ihr diesjähriger Traum aus Tüll dem sexy Look von 1995 den Rang streitig machen? Stimmt in der Umfrage ab!

