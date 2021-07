Was für eine glückliche Familie! Seit der Geburt ihres Sohnes Sylvester im März dieses Jahres schwelgt Emily Ratajkowski (30) im Mutterglück. Seitdem lässt das Model immer mal wieder ihre Fans im Netz an verschiedenen süßen Familienmomenten teilhaben. Nun wurde sie mit ihrer kleinen Family in New York gesichtet: Paparazzi erwischten Emily mit Ehemann Sebastian Bear-McClard (34) und ihrem Söhnchen jüngst bei einem entspannten Familienausflug.

Emily und ihr Gatte machen auf den Paparazzibildern beim Schlendern durch New Yorks Straßen einen richtig entspannten Eindruck: Während die 30-Jährige Söhnchen Sylvester auf dem Arm hält, schiebt Sebastian den Kinderwagen vor sich her. Auch mit von der Partie – Familienhund Colombo! Auf einem anderen Schnappschuss lächelt Emily sogar glücklich in die Linse der Paparazzi und macht ganz nebenbei mit ihrem durchtrainierten After-Baby-Body ihrem (Be-)Ruf als Model alle Ehre.

Von ihrem Sohn könne die Neu-Mama aktuell wohl gar nicht genug bekommen, verriet ein Insider bereits vor wenigen Wochen Us Weekly. "Sie genießt ihr Muttersein total und schätzt jeden wertvollen Moment mit ihrem kleinen Jungen", erzählte die Quelle.

MEGA Emily Ratajkowski mit ihrer Familie in New York, Juli 2021

Instagram / emrata Model Emily Ratajkowski stillt ihr Baby

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

