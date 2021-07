Rebel Wilson (41) macht selbst als Highschool-Schülerin eine gute Figur. Seit Anfang 2020 verlor die einstige Fat Amy-Darstellerin unglaubliche 30 Kilos und fühlt sich seitdem sichtlich wohl in ihrer eigenen Haut. Das zeigt die Filmproduzentin nun immer häufiger mit sexy Looks, beispielsweise von den Dreharbeiten ihres mitproduzierten Spielfilms. Jetzt gab die Schauspielerin erneut Einblicke in das Leben am Set und bezauberte dabei ganz nebenbei noch in einem coolen Cheerleader-Outfit.

Jüngst teilte die 41-Jährige eine Reihe an Eindrücken zu den Dreharbeiten ihres neuen Films "Senior Year" auf ihrem Instagram-Profil. "In diesem Film kann ich wirklich meine BRING IT ON-Träume ausleben!", kommentierte die Australierin die Aufnahmen, auf denen sie in einem grünen Cheerleader-Kostüm posiert. Eine ähnliche Bildbeschreibung hatte Rebel bereits im Mai bei einem Post verwendet, mit dem sie den im März 2022 erscheinenden Streifen angekündigt hatte.

Alle Fans der verschlankten Australierin dürften sich außerdem über eine interessante Besetzung freuen, denn für den kommenden Netflix-Hit arbeitete die Pitch Perfect-Darstellerin bereits mit Nachwuchstalenten wie Angourie Rice (20) oder Joshua Colley (19) zusammen. Auch Clueless-Star Alicia Silverstone (44) besuchte die Komikerin schon am Set der romantischen Highschool-Komödie. Der Streifen wird zudem Rebels erster schauspielerischer Auftritt sein, nachdem sie 2020 eine Pause eingelegt hatte, um sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren.

