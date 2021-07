Da sind David bei Mein Date, mein bester Freund & ich wohl die Sicherungen durchgebrannt. In der vergangenen Folge der Kuppelshow standen nicht nur die Dates der Singe-Frauen im Mittelpunkt, sondern auch der große Zoff zwischen David und seiner besten Freundin Joanna. Der Grund: David dachte, dass Joanna erzählt habe, dass er in der Sendung nur auf Fame aus wäre. Promiflash hakte bei David nach, warum die Emotionen mit ihm durchgegangen sind.

Im Promiflash-Interview erklärte David, dass der Streit zwischen den beiden in einer bereits sehr aufgeheizten Stimmung entstand. Zunächst sah sich der 32-Jährige in der Pflicht, Joanna vor den Kandidaten Colleen und Gino beschützen zu müssen. Als dann der Vorwurf in den Raum geworfen wurde, dass Joanna Sebastian erzählte, dass er nur Sendezeit generieren wollte, platzte David der Kragen: "Bei den ganzen Emotionen, Schlafmangel und meinem Temperament hat dann leider der gesunde Menschenverstand versagt", ließ der Kölner Revue passieren.

Doch Joanna wurden die Worte im Mund verdreht. Sie habe sich so nie geäußert. "Ich habe mich bei Joanna dafür auch schon mehrfach entschuldigt. Ich hätte niemals an ihr zweifeln dürfen", zeigte David jetzt Reue. Der Personal-Abteilungsleiter wisse auch selbst, dass er als polarisierender Charakter in solch einem Moment nicht ruhig bleiben kann. "Ich bin impulsiv und sehr direkt, leider in der Regel nicht die ruhigste Kombi", erklärte er.

"Mein Date, mein bester Freund & ich" – ab 5. Juli 2021, immer montags um 20:15 Uhr auf SAT.1.

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Joanna und David

Instagram / davidjael_ David im Juni 2021

Instagram / joannaquarius Joanna, Juni 2020

