Das wäre wohl die verrückteste Story-Wendung aller Zeiten bei Grey's Anatomy! Schauspieler Patrick Dempsey (55) verkörperte jahrelang die Rolle des Dr. Derek Shepherd in der beliebten Arztserie. In Staffel elf stirbt sein Charakter nach einem folgenschweren Autounfall dann den Serientod. Bis heute trauern Fans der Serie ihrem geliebten McDreamy hinterher. Doch nun dürften einige Supporter hellhörig werden – eine ziemlich wilde Theorie geht nämlich nun davon aus, dass Derek noch am Leben sein könnte! Doch wie sollte das möglich sein? Im Video erfahrt ihr mehr.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de