James Argent (33) hat offenbar noch immer nicht genug! Bereits vor Monaten sagte der Reality-TV-Star seinen überschüssigen Pfunden den Kampf an. Spätestens nachdem der Brite stolze 171 Kilo auf die Waage brachte, zog er die Notbremse. Neben Sport und gesunder Ernährung half der "The Only Way Is Essex"-Star mit einer Magen-OP nach, in Zukunft weniger Hunger zu haben. Abgenommen hat er bereits – doch seiner Meinung nach ist da noch mehr drin: James setzte sich ein neues Abspeckziel!

Wie The Sun berichtete, soll sich James anfangs vorgenommen haben, rund 64 Kilogramm abnehmen zu wollen. Doch noch bevor das Ziel erreicht wurde, steckte der 33-Jährige die Messlatte sogar noch höher: Er will insgesamt rund 95 Kilo abspecken. Somit will er sein aktuelles Körpergewicht um mehr als die Hälfte reduzieren. "Der einzige Nachteil ist, dass er eine komplett neue Garderobe kaufen muss", verriet ein Kumpel gegenüber der Zeitung.

Immerhin habe James seinen gesamten Kleiderschrank ausgemistet, um sich nicht weiterhin an alten Kleidergrößen zu orientieren. Dass er was an seiner Figur ändern möchte, stand schon lange fest. "Es fühlte sich schrecklich an, ich fühlte mich extrem unwohl und konnte mich nicht mehr im Spiegel ansehen", erklärte James. Sieht ganz so aus, als sei der Brite aktuell auf einem ganz guten Weg zu seinem Traumkörper.

Anzeige

Getty Images James Argent, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / real_arg James Argent, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / real_arg James Argent im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de