Auch Prinzessin Beatrice (32) und Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (37) zieht es bei dem guten Wetter nach draußen. Das Paar, das sich im Juli 2020 das Jawort gab, verkündete vor einem Monat, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Obwohl das genaue Entbindungsdatum nicht bekannt ist, wird das elfte Urenkelkind für Queen Elizabeth II. (95) noch dieses Jahr im Herbst erwartet. Doch nun genossen Beatrice und ihr Mann Edoardo erst einmal einen romantischen Tag zusammen in der Sonne.

Die Fotos, die der Mail on Sunday vorliegen, zeigen das Paar am Wochenende in London – sie kosteten das herrlich sommerliche Wetter aus. Zunächst ging das royale Paar zusammen essen, bevor sie durch die Geschäfte der britischen Hauptstadt bummelten. Dabei trug die werdende Mutter ein luftiges dunkelgrünes Kleid und Edoardo entschied sich für eine Kombination aus blauer Hose mit einem hellen Hemd und beige-farbenen Halbschuhen.

Inzwischen kann die 32-Jährige ihren stetig wachsenden Babybauch nicht mehr vor den Augen der Öffentlichkeit verstecken. Erst vor zwei Wochen war die Schwester von Prinzessin Eugenie (31) in einem sportlichen Outfit auf den Londoner Straßen gesehen worden. Schon damals konnten auch die lässig in einem Dutt zusammengenommen Haare und der blaue Pullover nicht mehr von der kleinen Wölbung ablenken.

Anzeige

ActionPress Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Juli 2020 in Windsor

Anzeige

Instagram / princesseugenie Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice im Juni 2018 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de