So schön schwanger ist Stacey Solomon (31)! Das UK-Reality-Sternchen erwartet gerade sein viertes Kind. Nach drei Jungs bekommt die ehemalige X Factor-Kandidatin ihr erstes Mädchen und könnte nicht glücklicher darüber sein! Der Vater ist ihr Verlobter Joe Swash. In den vergangenen Monaten erfreute sie ihre Fans im Netz immer wieder mit Updates zu ihrer Schwangerschaft – das neueste ist nun besonders hübsch geraten: Stacey präsentiert ihren kugelrunden Babybauch im Bikini!

Via Instagram veröffentlichte die Beauty ein paar Bilder von ihrem sonnigen Wochenende: Stacey posiert strahlend in einem geblümten Rüschenbikini – absoluter Eyecatcher ist natürlich ihr XXL-Babybauch. In ihrer Story teilte sie außerdem ein süßes Video – die Hochschwangere planscht hier in einem Pool herum und freut sich: "Das ist das erste Mal, dass ich mit der Kleinen schwimmen gehe." Die vierfache Mutter in spe hat sichtbar viel Spaß.

Ihre Fans sind hin und weg vom Anblick der glücklichen Mami: "Du siehst so wunderschön aus! Jetzt weiß ich, warum es heißt, Schwangere leuchten!", schwärmt eine Abonnentin. "Du bist einfach schon zum vierten Mal schwanger und trotzdem immer noch der absolute Hammer! Du heiße Mama!", betont eine weitere.

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, UK-Realitystar

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und Joe Swash

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de