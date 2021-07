Jessica Schröder (27) kann ihr Glück kaum fassen! In Niklas Schröder (32) hat die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin ihren Traummann gefunden. Seit drei Jahren sind die zwei schon ein Paar, seit September 2019 auch verheiratet. In wenigen Wochen werden die Kuppelshow-Stars zum ersten Mal Eltern – es wird ein Mädchen. Jessica durfte sich aber schon jetzt freuen: Sie wurde von ihren Lieben mit einer Babyparty überrascht.

Auf Instagram teilte die werdende Mama Einblicke der Veranstaltung, die in ihrem Garten stattfand. "Mir fehlen einfach die Worte, was alles auf die Beine gestellt worden ist. Ich bin superdankbar für jeden, der sich mit uns freut und an uns beziehungsweise mich denkt", schrieb sie unter ein Foto von sich bei der Party. Mit der Deko trafen Jessis Lieben genau ihren Geschmack. "Meine absolute Wunschvorstellung von einer Babyparty", freute sich die Beauty.

Auch Vanessa Tamkam (24) war auf der Party. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin, die seit einigen Monaten selbst Mutter ist, musste aufgrund der Gesundheitskrise auf ihren eigenen Babyshower verzichten. Umso mehr freut sie sich jetzt für Jessi. "Du bist eine wunderschöne schwangere Frau", schwärmte sie von ihrer Freundin.

Instagram / nik_schroeder Jessi und Niklas Schröder im Mai 2021

Instagram / jessicooper Jessica Schröder bei ihrer Babyshower

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Model

