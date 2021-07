Palina Rojinski (36) fühlt sich besser als je zuvor! Die Schauspielerin und Moderatorin ist aus dem deutschen Fernsehen wohl nicht mehr wegzudenken: Seit Jahren begeistert die gebürtige Russin ihre Fans mit ihrer lockeren Art in den verschiedensten TV-Shows oder Filmen. Ihr Privatleben behält die Beauty dabei jedoch weitestgehend unter Verschluss. Doch nun sprach sie offen über eine Sache, die ihr Leben in den vergangenen Monaten komplett umgekrempelt hat: Ihr Schlafrhythmus!

Im Interview mit Bild verriet Palina, dass sie mittlerweile stets früh ins Bett gehe – teilweise sogar schon um 21 Uhr! Die 36-Jährige erklärte: "Früher bin ich nie vor drei eingeschlafen und bin dann den Terminen entsprechend aufgestanden. Ohne Termine auch gerne mal mittags." Doch nun würde sie es lieben, sogar noch vor sechs in der Früh aufzustehen. "Ich war seit 20 Jahren nicht mehr so fit", betont sie.

In den vergangenen Monaten scheint ihr die Umstellung auf ein Leben ohne nächtliche Partys und wohl nicht wirklich schwer gefallen zu sein. Die einzige Sache, die sie teilweise noch von ihrer frühen Schlafenszeit abhält, ist ihr Handy. "Manchmal nimmt so was einfach kein Ende“, gibt sie offen zu.

Instagram / palinski Palina Rojinski, Moderatorin

Instagram / palinski Palina Rojinski, Moderatorin

Getty Images Palina Rojinski, Moderatorin

