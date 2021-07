Herzogin Kate (39) macht man in pädagogischen Fragen nicht so leicht etwas vor! Gemeinsam mit ihrem Mann Prinz William (39) zieht die Royal Lady ihre Kinder Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) groß. Wie Erziehungsexpertin Rebecca Chicot gegenüber The Sun behauptet, überlässt sie dabei jedoch nichts dem Zufall, sondern verfolgt einen autoritativen Erziehungsstil – also einen Mix aus Nachsichtigkeit und Strenge. Die vier Prinzipien, nach denen Kate dabei handelt, findet ihr im Video...

