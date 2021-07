Dennis Schick (33) ist Single – und bereit für die große Liebe! Der Traumfrau gesucht-Kultkandidat hat in der Vergangenheit schon so einige Dating-Versuche gestartet, die Frau fürs Leben war aber bislang nicht dabei. Inzwischen hat sich in seinem Leben jedoch so einiges verändert: Er unterzog sich einer Magenbypass-OP und nahm stolze 90 Kilo ab. Wie läuft die Suche nach seiner Traumfrau jetzt eigentlich? "Ich bin natürlich hoch motiviert, nach der ganzen Gewichtsabnahme von 90 Kilo wieder auf dem Dating-Markt verfügbar zu sein", betonte der Rheinländer im Promiflash-Interview.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de