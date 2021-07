Georgina Fleur (31) klärt auf: So steht es um sie und Kubilay Özdemir, den Vater ihres ungeborenen Kindes! In den vergangenen Wochen sorgten die beiden für einen Skandal nach dem nächsten. Nach Gewaltausbrüchen und bösen Wortgefechten im Netz ist es seit einiger Zeit aber etwas ruhiger um das On-Off-Pärchen geworden. Haben die beiden etwa gar keinen Kontakt mehr? Georgina erklärte nun, wie oft sich das einstige Paar überhaupt noch sieht!

Mit RTL sprach die Beauty vor wenigen Tagen über ihre Gender-Reveal-Party. Von dem werdenden Papa und zugleich Ex-Freund der 31-Jährigen fehlte allerdings weit und breit jede Spur – aus gutem Grund. "Im Moment sehen wir uns nicht, es ist ziemlich kompliziert. Das Wichtigste ist, dass man in seiner Schwangerschaft eine Stütze und seine Ruhe braucht", erklärte die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Kubilay ist demnach wohl keine große Stütze für die Mama in spe.

Und genau das hatte Georgina zuletzt ziemlich große Sorgen bereitet. "Ganz ehrlich, ich würde mir schon Unterstützung wünschen. Es ist echt alles andere als leicht so alleine", hatte sie vor Kurzem in ihrer Instagram-Story erzählt und betont aber auch: "Lieber alleine als in schlechter Gesellschaft. Es war mal wieder höchste Zeit, auszusortieren!"

Instagram / georginafleur.tv TV-Sternchen Georgina Fleur

Privat Kubilay Özdemir, Reality-TV-Kandidat

Instagram / georginafleur.tv TV-Sternchen Georgina Fleur

